Il 25 aprile porta la “Rotonda della pace”

Il maltempo non ha fermato la cerimonia per il 25 aprile che si è svolta in vari punti della città, con sindaco e associazioni

Il maltempo non ha fermato la cerimonia per il 25 aprile che si è svolta in vari punti della città. Oltre a piazza Mazzini, di fronte al Municipio, il sindaco Laura Cavalotti, accompagnato da una delegazione delle forze dell’ordine insieme a diverse associazioni del territorio, si sono recati alla rotonda della cinque strade, dove sono stati posizionati 2 ulivi e anche il “poster della Pace”, realizzato dai ragazzi dell’istituto comprensivo Galilei con il sostegno del Lions cittadino. La delegazione si è poi spostata anche sulle rotonda dedicate alla Marina, sulla Varesina, e nei centri di Abbiate Guazzone e Ceppine.