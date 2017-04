Il 25 aprile si festeggia con la Bandabardò

Dopo il 25 aprile 2015 con i Canova e quello 2016 con i Modena City Ramblers, anche quest’anno l’associazione Salice Club di Legnano ha deciso di festeggiare con in grande stile.

Con l’aiuto e il patrocinio del Comune di Legnano in città arriverà la Bandabardò. Il gruppo dal 1993 infiamma l’Italia con il loro folk/rock e nel giorno della Festa della Liberazione si esibirà sul palco di via dei Salici. Prima di loro si esibiranno il Duo Bucolico e Gaspare Pellegatta, artisti incredibili pronti ad aprire nel migliore dei modi la giornata di concerti. Il primo live è in programma per le 15. L’ingresso è libero.

Il concerto della Bandabardò sarà solo l’ultimo tassello di una tre giorni di festa. Si parte infatti il 22 aprile con il Teatro a cura della Compagnia dei Gelosi, poi il giorno seguente, il 23 aprile il dibattito con la partecipazione speciale del Professor Nigro e, infine, il 25 pomeriggio, il concertone. Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook del Salice Club.