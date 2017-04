Il backstage del film con la Lamborghini sulle strade del Varesotto

Filmare un action movie a Gallarate e sulle strade del Varesotto non è impossibile. È – o meglio era, visto che si sta realizzando – la scommessa di Gabriele Lodi Pasini, videomaker che si è lanciato in una produzione completamente autonoma, sostenuto da due amici e cercando collaborazioni sul territorio.

«Sembrava impossibile anche solo immaginare una produzione del genere, soprattutto pensando di doverla realizzare in modo indipendente, eppure ho contattato Matteo ed Antonio, due amici e collaboratori, e ho buttato lì l’idea, quasi in modo scherzoso», ha spiegato un paio di mesi fa Lodi Pasini. «Il messaggio di questo cortometraggio e l’invito a tutti gli spettatori è perciò proprio questo: non avere paura dell’impossibile».

Il progetto intanto va avanti e il regista anticipa alcuni dei prossimi passi: «Filmeremo nella cupola dell’Osservatorio, abbiamo poi fatto una richiesta per filmare in un luogo simbolo di Varese, aspettiamo una risposta. E stiamo anche aspettando la disponibilità di un ospite importante, che sarà ospitato con un cammeo. Contiamo di chiudere le riprese a settembre».

Simbolo del “sogno” di una produzione indipendente è l’uso di una supercar Lamborghini, ottenuta grazie ad un concessionario e protagonista delle scene più spettacolari. Nel video, le immagini del backstage girate in un autosilo in centro a Gallarate e sulle strade del Varesotto.