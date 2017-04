Il Caffè Teatro porta comicità, musica e teatro al Maga

Gallarate

Teatro, musica jazz, risate e provocazioni. Il Caffè Teatro trova casa al museo Maga di Gallarate, nuova “quinta” per un calendario di cinque eventi tra primavera ed estate.

«Il Maga ormai da tempo si pone come obbiettivo non solo avviare proprie iniziative ma anche dare spazio a realtà importanti del territorio, come è stato ed è il Caffè Teatro» spiega il direttore del museo Emma Zanella. «Crediamo che questa collaborazione possa ampliare ancora più il ruolo di questo museo».

«È una collaborazione che nasce dalla voglia e necessità di portare avanti il patrimonio accumulato dal 1985, di portarlo anche al di fuori di un locale» racconta Maurizio Castiglioni, animatore dello storico spazio a Verghera. Per portare avanti questa esperienza è stata avviata a marzo una nuova associazione, gli “Amici del Caffè Teatro”, fondata «insieme a dieci amici che mi hanno sostenuto»

Il programma prevede cinque spettacoli ed eventi, «tutti diversi tra loro», tra la prima settimana di maggio e il cuore dell’estate.

S’inizia il 5 maggio con la presentazuone del libro “Malerba” di Carmelo Sardo e Giuseppe Grassonelli, vincitore del premio Sciascia: interverranno anche il sostituto procuratore di Verbania Nicola Mezzina e l’avvocato Patrich Rabaini.

Il 20 maggio si prosegue con un musicista di primissimo piano, Vladimir Denissenkov, grande maestro del bajan (fisarmonica russa) e interprete della musica della tradizione popolare russa, che ha collaborato anche con grandi artisti italiani come De Andrè o Moni Ovadia.

Al 25 maggio il pittore Carlo Vanoni e il comico Leonardo Manera mettono in scena “I migliori quadri della nostra vita“, «una fusione tra l’arte e una comicità raffinata».

Al 3 giugno toccherà invece a Gianluigi Paragone «per la prima volta in versione teatrale», con lo spettacolo Gang Bank – Perchè i nostri soldi sono loro,

In un calendario ristretto ma di qualità, spicca anche il concerto di Max De Aloe, apprezzato jazzista gallaratese che torna ad esibirsi in città in occasione del novo disco. Appuntamento al 14 giugno: «Sono molto contenta che ci sia anche lui e che la sua serata aprirà anche la Maga Estate» spiega ancora Emma Zanella. «Non è un concerto normale» anticipa De Aloe. «Il prossimo 24 maggio uscirà il nuovo disco Max De Aloe Baltic Trio, che ho fatto con due amici jazzisti del Nord Europa: faremo un tour di sei date e al Maga ci sarà l’unica data lombarda. Ma perchè proprio all’interno della rassegna di Caffè Teatro? «È sempre stato un luogo dove si poteva fare davvero laboratorio, anche un luogo dove sono passati molti musicisti».

La presentazione del 5 maggio è a ingresso gratuito, mentri gli altri eventi sono a pagamento (10 euro). Importante anche il contributo di Mc Donald, «che dà come sponsor una copertura significativa all’iniziativa». Prenotazioni: 371 376 5257 – prenotazione@amicidelcaffeteatro.com