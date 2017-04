Il calendario della distribuzione di sacchi della differenziata

Prenderà il via il 2 maggio prossimo nella città di Gallarate la distribuzione annuale gratuita dei sacchi per la raccolta differenziata.

Come lo scorso anno, Aemme Linea Ambiente uscirà dalle proprie sedi e, avvalendosi di alcuni operatori, raggiungerà i cittadini: un camper e alcuni mezzi riconoscibili sosteranno infatti nei vari rioni della città, in modo da agevolare le operazioni di ritiro del kit.

A breve, gli utenti riceveranno una lettera con indicati i giorni, gli orari e i luoghi della sosta di tali mezzi: occorrerà presentare tale lettera o un documento d’identità per ritirare gratuitamente la nuova dotazione di sacchi. QUI il calendario completo della raccolta differenziata

Nel caso di mancato ritiro nel periodo di distribuzione, i cittadini potranno ottenere il kit annuale (che consta di 52 sacchi gialli per la plastica, 52 sacchi viola per i rifiuti indifferenziati e 150 sacchi in mater-B per la frazione umida), recandosi all’Eco Shop di via Ferraris nel periodo dal 19 giugno al 30 settembre, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13.

La distribuzione gratuita intende non solo ribadire l’importanza della raccolta differenziata, ma anche incentivarla: sebbene i risultati ottenuti sinora a Gallarate siano decisamente buoni (con il suo 67 % circa, la città si colloca infatti tra le più virtuose della provincia di Varese), si può e si deve ulteriormente progredire.

Ricordiamo che è importante prestare la massima attenzione a come si differenziano i rifiuti: materiali estranei compromettono infatti la qualità della raccolta.

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il Numero Verde 800.19.63.63 o il sito di AEMME Linea Ambiente (www.aemmelineaambiente.it) alla voce “Dove lo butto”. Per la differenziazione della plastica, può essere utile anche consultare il sito di Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli imballaggi in Plastica), httpwww.corepla.it/cosa-si-mette-nella-raccolta-differenziata.

Per le aziende e le attività commerciali di Gallarate, la distribuzione del kit 2017 sarà invece effettuata nel mese di giugno.