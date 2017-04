Il Cardinale Angelo Scola al Seminario

E’ uno dei seminari più grandi della Diocesi di Milano. Sorto in cima a una collina e voluto dal card. Schuster si presenta come un imponente edificio in cui i futuri preti ambrosiani possono essere educati in un clima di concentrazione e raccoglimento

Lunedì 1 maggio, l’arcivescovo di Milano cardinale Angelo Scola sarà al Seminario di Venegono Inferiore per partecipare alla festa con i seminaristi, i loro genitori, i ragazzi, gli adolescenti e i giovani, in modo particolare quelli delle parrocchie dove gli allievi che studiano per diventare sacerdoti, hanno vissuto o stanno svolgendo servizio.

Il Cardinale presiederà in Basilica la Messa alle 11 e i Vespri alle 18.30.

La giornata di festa sarà scandita da diversi momenti di intrattenimento: un torneo di calcio a 5 e un contest musicale per gruppi emergenti denominato “AlwaysWRock”.

Nei chiostri saranno allestiti stand gastronomici per il pranzo e la cena. La giornata sarà anche un’occasione per i giovani ambrosiani di conoscere e visitare l’edificio che ospita il Seminario, voluto dal Cardinale Schuster nel 1935.