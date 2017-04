Il Collegio dei Capitani presenta il progetto per un’arena al Castello

Immagini salla sfilata del Palio di Legnano 2015

Mercoledì 26 aprile alle ore 21.00 verrà presentato il progetto per la realizzazione di un’arena mobile per il Palio di Legnano. A presentarlo saranno il progettista e un ingegnere, general manager di una società specializzata, nella sala conferenze Enzo Pagani del Palazzo Leone da Perego di via Gilardelli, 10 a Legnano.

L’incontro, aperto al pubblico,è intitolato “Arena: dall’idea… al progetto” ed è finalizzato a far conoscere alla cittadinanza e a tutti gli interessati la proposta di una struttura mobile, da installare nell’area fiera di viale Toselli, che sia non solo la degna cornice del Palio ma anche un luogo in cui trovino posto grandi eventi e spettacoli di qualità.

Interverranno l’architetto Marco Quaranta, progettista della nuova arena e l’ingegner Aldo Previtali general manager Ceta spa, società specializzata nella produzione di strutture per spettacoli ed eventi sportivi.