Il consiglio approva il bilancio: le elezioni sono salve

Il bilancio del Comune di Bardello è approvato. Il consiglio comunale, riunitosi ieri sera su indicazione precisa del Prefetto Zanzi , ha votato all’unanimità il conto di previsione evitando così il commissariamento.

«Alla fine ha prevalso il senso di responsabilità di tutti i presenti » ha commentato Salvatore Bracale, ex vicesindaco che sottolinea l’importanza del documento concordato dai due consiglieri di maggioranza Salvatore Bracale, Laura Manfredi con i tre consiglieri di minoranza Paola Quinte’, Damiano Cecchinato e Tommaso Morrone in cui il gruppo di maggioranza riconosce la mancanza di adeguata informazione sui temi e sulle questioni trattate nel bilancio.

Lunedì prossimo 1 maggio, una nuova riunione del consiglio verrà effettuata per approvare il rendiconto 2016. Anche in quella occasione si attende un voto unanime che, di fatto, chiude l’amministrazione Calvi e apre la campagna elettorale in vista delle consultazioni dell’11 giugno.