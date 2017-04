Il consiglio comunale torna a riunirsi per evitare il commissariamento

bardello giunta calvi consiglio comunale

Ultima chiamata per il Comune di Bardello. Mercoledì 26 aprile si riunirà nuovamente il Consiglio comunale per approvare il bilancio di previsione. Se, anche in quell’occasione, la proposta della giunta non otterrà il voto favorevole interverrà il Prefetto che commissarierà l’amministrazione con il rischio che salti anche l’appuntamento elettorale di giugno. Leggi anche Bardello - Bardello: venti giorni per approvare il bilancio

La nuova convocazione è arrivata dopo il pasticcio politico amministrativo che ha visto maggioranza e opposizione accusarsi a vicenda della pericolosa bocciatura. In palio non c’è solo il finanziamento per rimettere a nuovo i bagni malandati della scuola primaria, ma l’amministrazione di tutta la macchina comunale.

Dopo una riunione a porte chiuse tra tutti i consiglieri finita senza un accordo corale, visto che due consiglieri della maggioranza hanno abbandonato criticamente la riunione, è intervenuto il Prefetto concedendo fino e non oltre il 30 aprile per sistemare le cose.

L’opposizione accusa il vicesindaco Puggioni e la sua squadra di gestione poco oculata e mancanza di trasparenza, mentre la maggioranza ritiene la bocciatura uno sgarbo amministrativo dato che, a livello politico, le dimissioni del sindaco Egidio Calvi avevano già sancito la fine della coalizione.