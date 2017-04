Il Consiglio regionale della Lombardia costa sempre di meno

Consiglio regionale della Lombardia

Diminuisce ulteriormente il costo pro capite del funzionamento del Consiglio regionale per i cittadini lombardi, che si è attestato nel 2016 a 2,46 euro, contro i 2,48 del 2015 e i 2,76 euro del 2013; di gran lunga il costo più basso di tutte le Regioni italiane, alcune delle quali superano addirittura le 50 euro di costo pro capite. Sostanzialmente il parlamento lombardo costa oggi quasi 4 milioni e mezzo di euro in meno rispetto al 2014.

Il dato è contenuto nel Rendiconto per l’esercizio finanziario 2016, approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nella riunione di questa mattina.

“Anche nel 2016 abbiamo fatto registrare un risparmio ulteriore e un trend di riduzione dei costi che continua e che conferma il Consiglio regionale della Lombardia come il più virtuoso d’Italia, con i conti in ordine e gli obiettivi di bilancio pienamente centrati –sottolinea il Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo-. Rispondiamo così ancora una volta nel modo migliore alle polemiche sui costi della politica: in modo concreto e senza clamore, per fare quello che la gente si aspetta e ci chiede. Abbiamo cancellato i vitalizi e ridotto del 10% quelli in corso di godimento –ha ricordato ancora Cattaneo-, oltre a diminuire i contributi per i gruppi consiliari e gli stipendi dei Consiglieri”.

Dai dati emerge che dal 2012 le indennità per gli eletti sono passate da 16mila euro a circa 12mila (meno 27%). Rispetto al 2013 anche le spese dei gruppi consiliari sono diminuite del 62%, scendendo da oltre 1 milione e 400mila euro alle attuali 500mila euro. Ridotti anche i tempi di pagamento dei fornitori della Regione: 19 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ovvero un giorno in meno rispetto al 2015 e quattro in meno rispetto al 2014. Anche qui un primato nazionale.