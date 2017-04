Il Coro Cai ospite della Fondazione Molina

Fondazione Molina Varese

Domenica 23 aprile il coro “Prendi la Nota” allieterà il pomeriggio degli Ospiti della Fondazione Molina dalle ore 15.30 nel salone teatro.

Il gruppo nasce dalla volontà di amici di incontrarsi, accomunati dall’amore per la montagna e dal piacere dello stare insieme, con la grande passione per la musica e per i canti popolari di montagna.

Domenica ospiti, parenti ed amici della Fondazione Molina vivranno un pomeriggio di musica e canto in cui gusteranno gli echi di un passato, ricco di memoria, di affetti e di speranze.