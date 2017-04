Il coro Sine Nomine omaggia Monteverdi

musica classica

Nel 450° anniversario della nascita, il Coro da Camera Sine Nomine città di Varese dedica un concerto al celebre compositore Claudio Monteverdi. L’appuntamento è per il primo aprile alle 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Ambrogio a Varese. Il coro diretto dal Maestro Giuseppe Reggiori propone un programma con musiche di Monteverdi e Bach e sarà affiancato dall’ensemble “Il diletto moderno”, che si avvale di strumenti originali o copie filologiche, e in quest’occasione dal basso Bryan Sala, giovane studente del Liceo Manzoni di Varese, che si esibirà come solista nella Cantata di Bach.

Claudio Monteverdi è nato a Cremona a il 15 maggio del 1567 e compie i primi studi musicali sotto la direzione di Marcantonio Ingegneri, maestro di cappella del duomo di Cremona. Il giovane manifesta un precoce talento musicale che lo porta alla Corte dei Gonzaga prima come violista e poi come compositore. Nella sua vita artistica conosce varie città tra cui Roma ma sarà Venezia, dove si stabilisce nel 1613 con l’incarico di Maestro di Cappella in San Marco, a consacrarlo come compositore innovativo. Famosi per il loro valore musicale e compositivo sono gli otto libri di madrigali che gli daranno una fama internazionale. A lui infine si deve l’affermazione del principio fondante del melodramma, dove la musica ha pari dignità, se non di più, delle parole. Monteverdi muore a Venezia nel 1643.