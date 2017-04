Il dottor Taras racconta l’agopuntura a Radio Missione Francescana

radio missione varie

Nuovo appuntamento, venerdì 7 aprile, con le interviste ai medici varesini a Radio Missione Francesca: il medico che sarà intervistato da Luigi Rusconi (in diretta alle ore 11.10) è il dottor Alberto Taras ,agopunturista che lavora come internista c/o la Clinica “ Le terrazze “ di Cunardo. Tema: Le patologie che possono trovare utilita’ dall’uso dell’agopuntura .

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 9 aprile 2017 alle ore 16.00.

Le frequenza di RMF:

– 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.

– 88,5 in Valceresio.

– 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.

– 91,45 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.

– 89,9 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.

o in streaming via internet (qui)