Il Festival Fotografico Europeo fa tappa in Galleria Boragno

Foto varie

Nel programma del mese di aprile di Bustolibri.com spicca l’appuntamento con l’edizione 2017 del Festival Fotografico Europeo, che ancora una volta farà tappa nella nostra libreria. Il programma degli appuntamenti culturali in calendario alla Galleria Boragno di via Milano 4 a Busto Arsizio è però come sempre molto ricco e articolato: di seguito il dettaglio degli eventi.

Mercoledì 12 aprile alle 17 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del romanzo “L’ombra del destino” di Giampaolo Redaelli, edito da TraccePerLaMeta. Un libro intenso e apparentemente disperato, in cui il protagonista esce sconfitto dalla logica spietata della guerra e della forza, ma al tempo stesso non abbandona la sua dignità e i suoi valori. La serata sarà presentata dalla dottoressa Ilaria Celestini, autrice della prefazione, in compagnia dell’autore e dell’editore.

In allegato la locandina dell’evento.

Da venerdì 14 a domenica 30 aprile la Galleria Boragno ospiterà la mostra fotografica “Grafismi di luce” di Stefano Ciol (foto). L’evento è inserito nel programma della sesta edizione del Festival Fotografico Europeo, ideato e curato dall’AFI (Archivio Fotografico Italiano), che si svolgerà dal 18 al 30 aprile sul territorio delle province di Varese e Milano. In questa mostra Stefano Ciol, erede di una dinastia di fotografi, espone i suoi lavori dedicati alla fotografia di paesaggio in bianco e nero, rilettura in chiave contemporanea di un genere che affonda le proprie radici nella storia stessa della fotografia.

L’esposizione resterà aperta al pubblico il venerdì, il sabato e la domenica dalle 15 alle 19, con l’esclusione della domenica di Pasqua (16 aprile).

In allegato la locandina della mostra.

Da mercoledì 19 a domenica 23 aprile a Fiera Milano Rho si svolgerà la prima edizione di “Tempo di Libri”, la fiera dell’editoria italiana organizzata dalla Fabbrica del Libro. Per l’occasione, tutti i clienti e gli amici di Bustolibri.com avranno diritto a uno sconto speciale: basterà inserire il codice libreria 5453598823 sul sito ufficiale www.tempodilibri.it per acquistare il biglietto d’ingresso con uno sconto di 2 euro e avere accesso alla fast lane, che permette di saltare la coda in entrata. Non perdete l’occasione!

Segnalo inoltre che sabato 8 aprile alle 18, presso lo Spazio Arte “Carlo Farioli” di via Silvio Pellico 15 a Busto Arsizio, sarà inaugurata l’esposizione “Colori di Guendi”, mostra personale di Carlotta Di Stefano, curata da Manuela Ciriacono. La mostra resterà aperta fino a domenica 30 aprile, dal giovedì al sabato dalle 16.30 alle 19 e la domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19. Ingresso libero. In allegato la locandina e il comunicato stampa di presentazione.