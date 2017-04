Il giornalismo digitale protagonista in Puglia

Foto varie

Dopo le cinque edizioni di Varese, per la prima volta il festival del giornalismo digitale si sposta e cambia nome. Il 19 e il 20 maggio tutti i protagonisti del web si danno appuntamento a Corato (BA) per la prima edizione di GlocalSud. In prima linea nell’organizzazione del festival, accanto all’Associazione Nazionale Stampa Online (ANSO) e a Glocalnews di Varese, c’è il Livenetwork.it, editore di CoratoLive.it.

«Il nostro territorio non vede l’ora di accogliere un festival così importante. Sarà un’occasione da non perdere per giornalisti ed editori, per chi – come noi del Livenetwork.it – offre supporto giornalistico e tecnologico a chi vuole tuffarsi nel mondo dell’informazione», commenta Vincenzo Cifarelli consigliere nazionale ANSO ed editore del LiveNetwork.it.

In programma, così come da sempre avviene per Glocal, eventi, incontri, confronti, spettacoli, esperienze e workshop. I temi principali dell’attualità globale saranno affrontati da una prospettiva locale. Grazie agli interventi di esperti, influencer, opinionisti, ricercatori, politici, imprenditori, top user, artisti e semplici appassionati da tutto il mondo, prenderà forma un’intensa due giorni per fare il punto sull’oggi e sul domani dell’editoria digitale.

A parlare di “Nuovi tools per i social media”, per esempio, sarà la giornalista Rosa Maria Di Natale: con lei si passeranno in rassegna le strategie di gestione per social e app. L’obiettivo è quello di aiutare gli operatori a capire come creare contenuti giornalistici sempre più veloci e di qualità utilizzando lo smartphone. E ancora, per approfondire il binomio “Giornalismo e Seo” si potrà ascoltare Alberto Puliafito, direttore di Blogo e Slow News, che spiegherà tutto quello che c’è da sapere su Google e sui motori di ricerca.

«Abbiamo accolto con piacere – racconta Marco Giovannelli, presidente di ANSO e direttore del festival Glocalnews – l’invito di Livenetwork di organizzare insieme al Sud un momento di formazione e riflessione su temi fondamentali per chi fa giornalismo locale. La Puglia si distingue per molte iniziative culturali, economiche e sociali e ora, grazie all’evento di Corato, anche per la formazione e i temi legati alla comunicazione. Saranno due giorni intensi e di qualità anche grazie alla presenza di istituzioni importanti quali l’Anci con il suo presidente Antonio Decaro, sindaco di Bari, e dell’Ordine dei giornalisti della Puglia con il suo presidente Valentino Losito».