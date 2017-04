Il Governatore Maroni da AirBnb: “Vogliamo collaborare”

L'inaugurazione del centro commerciale più grande d'Italia e tra i più grandi d'Europa. Oltre 120 mila mq e 200 negozi

“La Lombardia non vuole essere solo la regione delle fabbriche e della manifattura, vuole anche valorizzare le proprie bellezze naturalistiche e culturali e le proprie eccellenze anche agroalimentari. Vogliamo diventi ‘a place to be'”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, a San Francisco, durante la sua visita alla sede di AirBnB, seconda tappa della missione istituzionale. Alla visita hanno preso parte anche il vice presidente e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese di Regione Lombardia Fabrizio Sala e il console generale d’Italia a San Francisco Lorenzo Ortona.

“Abbiamo appena approvato una legge regionale per il turismo – ha proseguito il presidente, durante l’incontro con Chris Lehane, Head of Policy di AirBnB -. Le opportunita’ arrivano anche dalle strutture sportive, come i campi da golf per esempio. Ne abbiamo di bellissimi e vogliamo che le persone scoprano questo insieme a tutto il resto. Come anche la cultura, a cui dedicheremo un intero anno a partire dal 29 maggio prossimo”.

Il presidente si e’ detto particolarmente interessato al nuovo progetto recentemente lanciato da AirBnb dedicato alla promozione del turismo legato agli interessi e alle passioni della gente, dal cibo alla musica, alla natura, tutti aspetti di cui la Lombardia e’ ricca. “In Lombardia abbiamo tre volte le citta’ che ci sono in California – ha aggiunto Maroni -, ciascuna con la propria storia, le proprie bellezze, il proprio patrimonio culturale e noi come Regione vogliamo assolutamente promuoverle”. La proposta e’ di lavorare insieme sulla Carta dei musei.

“Siamo disponibili a collaborare, perche’ pensiamo che la promozione del turismo sia un vero investimento per noi – ha concluso il governatore della Lombardia, che ha fatto omaggio a Lehane di volumi dedicati alle bellezze del territorio lombardo e ai siti Unesco presenti nella regione -, che ha sottolineato anche come ormai il territorio lombardo sia coperto dalla banda larga per circa il 98 per cento e come anche con la Banda Ultra larga la copertura sia ormai avanzata”.

AirBnB, portale online con sede a San Francisco, che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare e’ stato aperto nel 2007 da Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk. Oggi conta 150 milioni di utenti, per un fatturato complessivo pari a 3 miliardi di dollari e un valore aziendale di 31 miliardi di dollari.

Secondo i dati pubblicati da AirBnB nel 2016 e riferiti all’anno 2015, 3,6 milioni di persone hanno alloggiato in Italia attraverso la piattaforma. Di queste, ben 456.000 ha alloggiato in Lombardia in aumento del 200% rispetto all’anno precedente i guest provengono prevalentemente dall’Europa (7/10) e dagli Stati Uniti (2/10). La piattaforma non ha avuto un impatto solo economico sull’Italia (3,4 miliardi di euro di indotto nel 2015) ma ha altresi’ permesso di supportare 98.400 posti di lavoro.