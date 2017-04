Il grande cervo che ha paura della “puntura”

Foto varie

Sono animali con stazze monumentali e portamento elegante, quando si muovono destano stupore e preoccupazione perché non siamo più abituati a vedere un cervo da vicino.

Per questo diventa una notizia se il cervo c’è, fra le case del paese; ma anche se il cervo scappa e si sottrae ad un sonno indotto che lo porta ad essere catturato e messo nel bosco.

È quanto successo ieri pomeriggio quando il Nucleo faunistico della polizia provinciale è intervenuto in via Orocco a Comerio, dove è stata segnalata la presenza di un grosso cervo in una zona residenziale.

Ad allertare gli agenti provinciale sono stati i Vigili del fuoco di Varese. Sul posto sono anche arrivati un veterinario specializzato in operazioni di recupero ungulati e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Gavirate, come supporto per garantire la sicurezza della zona.

Per via del particolare contesto abitato, oltre alle case proprio lì vicino passa la statale che collega Varese a Gavirate, è stato bloccato il traffico viario.

La situazione non ha permesso di narcotizzare l’animale, il quale, dopo aver saltato una recinzione, ha invaso la strada, libera da veicoli, ed è riuscito a raggiungere un area boschiva limitrofa e a far perdere le proprie tracce.