Il Legnano ferma la Caronnese e torna a sperare

Cuneo e Inveruno avanti nonostante qualche affanno, Caronnese battuta in casa dal Legnano con i lilla che tornano a sperare nella salvezza. E Varese alla finestra per tornare a scalare posizioni nella parte alta della classifica. Questi i verdetti principali nel pomeriggio del girone A di Serie D, dove si attende il match di Masnago per avere un quadro completo della situazione.

CARONNESE – LEGNANO (1-2)

Un’altra occasione persa dalla Caronnese, un altro balzo in avanti deciso per il Legnano: i rossoblu potrebbero dire addio alle speranze di promozione diretta, i lilla tornano davvero a sperare in una salvezza ora molto più vicina dopo i tre successi consecutivi.

Al “Comunale” festeggia la squadra di Tomasoni che dà così il benvenuto migliore al nuovo presidente designato, Giovanni Munafò. Un 1-2 esterno maturato nel primo tempo, quando la Caronnese ha il torto di fallire un rigore e il Legnano il merito di andare a segno dal dischetto, prima delle reti su azione di Ianni e Galli. Nel secondo tempo la squadra di Gaburro si è riversata in avanti come da copione per acciuffare almeno il pareggio, ma la bella prova di Houehou, la diga innalzata dagli ospiti e qualche imprecisione degli avanti rossoblu hanno tenuto inchiodato il risultato.

LA PARTITA

Dopo un buon avvio del Legnano (c’è anche una rete di Cantarella annullata per carica su Del Frate) è la Caronnese ad avere una ghiottissima occasione per andare in vantaggio. Se la procura Giudici che punta Paroni sul fondo e si fa atterrare in area dal giocatore ospite; è però lo stesso Giudici a calciare in modo non impeccabile dagli undici metri, permettendo a Houehou di esaltarsi nel duello diretto. Ed è proprio un rigore, ma sul fronte opposto (28′), a sbloccare il punteggio: a finire a terra stavolta è Ianni, abbattuto da Del Frate in uscita, e stavolta dal dischetto arriva la rete, grazie a Laraia. Sulle ali dell’entusiasmo i lilla raddoppiano dopo 10′ e dopo una reazione rossoblu che non è andata oltre a un paio di corner: ancora Ianni, già a segno domenica, insacca da vicino dopo un miracolo del portiere di Gaburro. La Caronnese a questo punto si scuote e trova il gol dell’1-2 a una manciata di minuti dall’intervallo: a segnare è Galli di testa.

Nel secondo tempo i rossoblu di Gaburro hanno iniziato presto a premere e a guadagnare metri, dando spesso l’impressione di poter pareggiare ma mancando ogni volta l’obiettivo. Al 23′ occasione molto ghiotta per Corno che si fa ipnotizzare da Houehou a pochi metri dalla porta; lo stesso portiere sventa un tiraccio di Patrini e – soprattutto – al 38′ respinge con il corpo una bordata ravvicinata di Mair. I lilla si chiudono, hanno una sola palla-gol con Hazah nel finale, e passano indenni anche i 5′ di recupero, antipasto dell’arrivo a braccia alzate.

DAGLI ALTRI CAMPI

Dura quasi 80′ la speranza dei tifosi del Varese di vedere un rallentamento del Cuneo. La squadra di Iacolino, impegnata tra le mura amiche contro il pericolante Verbania, ha guadagnato i tre punti in palio solo grazie a una rete messa a segno da Papa al 79′. Cuneo quasi sempre in attacco e ospiti aggrappati allo 0-0 finché ha retto.

Oltre al Borgosesia, vincente nell’anticipo sul Gozzano, anche l’Inveruno tiene il passo del Cuneo dopo una partita, al solito, pirotecnica e ricca di marcature. Il Chieri va avanti due volte sul campo dei milanesi, nel primo tempo, con altrettante reti di Pasquero intervallate dal gol di Battistello. Al rientro in campo però l’Inveruno sorpassa con due gol in 3′: prima è autorete di Benassi, poi marcatura di Bosio. Il Chieri, che a questo punto diventa una delle delusioni del girone, ha il tempo di cogliere un palo prima di capitolare per la quarta volta (ancora Battistello: 4-2).

Sugli altri campi, vittorie pesanti in chiave salvezza per Pinerolo (2-1) con il Casale e per la Bustese a Carate Brianza (0-1, gol di Pllumbaj). La Pro Settimo infine pareggia in casa 1-1 con il Bra e scende al penultimo posto, con il Legnano subito dietro.