Il Legnano prova lo sgambetto anche alla Caronnese

Le foto della Caronnese

Il turno di Pasqua fa anticipare le gare del campionato di Serie D. Nel Girone A, dove tutto è ancora aperto, ci saranno sfide molto importanti. Si parte con l’anticipo di mercoledì 12 aprile, quando alle ore 18.30 il Gozzano farà visita al Borgosesia.

Il grosso del turno di svolgerà giovedì 13 aprile alle ore 15, compresa la gara tra Caronnese e Legnano. La squadra di mister Marco Gaburro arriva dalla vittoria pazza sul campo della Pro Sesto e punta ancora al primo posto, distante una sola lunghezza. Il Legnano invece dopo i successi contro Varese e Pinerolo ha rialzato la testa e potrebbe ancora sperare nella salvezza. I lilla però non potranno perdere il passo e al “Comunale” di Caronno Pertusella dovranno giocare una gara perfetta per avere la meglio sulla seconda della classe. Chissà che la nuova proprietà non porti quello sprint in più per poter vincere ancora.

La giornata offre altri incontri di tutto rispetto. La capolista Cuneo ospiterà un Verbania in difficoltà ma in cerca di punti salvezza. A Inveruno arriverà un Chieri ferito dopo la sconfitta contro il Varese.

Alle ore 20.30 la Pro Sesto farà visita all’OltrepoVoghera, mentre al “Franco Ossola” il Varese affronterà la Varesina.

SERIE D – GIRONE A – 31° GIORNATA – Mercoledì 12 aprile ore 18.30: Borgosesia – Gozzano. Giovedì 13 aprile ore 15.00: Caronnese – Legnano; Cuneo – Verbania; Folgore Caratese – Bustese; Inveruno – Chieri; Pinerolo – Casale; Pro Settimo – Bra. Ore 20.30: OltrepoVoghera – Pro Sesto; Varese – Varesina.

CLASSIFICA: Cuneo 56; Caronnese 55; Borgosesia, Varese 54; Inveruno 53; Gozzano 50; Pro Sesto, Chieri 49; Casale 44; Folgore Caratese 40; Bra 39; OltrepoVoghera 36; Varesina 27; Verbania 26; Bustese 25; Pro Settimo, Pinerolo 24; Legnano 21.