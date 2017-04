Il mercato di via Zanella arriva a Cazzago

Foto varie

Ritorna il Mercato di Via Zanella, e per l’edizione di primavera-estate si trasferisce sul lago di Varese, a La Darsena caffè di Cazzago Brabbia.

L’appuntamento è per domenica 21 maggio e il tema di quest’anno è “gettare un seme”, inteso sia nel senso botanico sia in quello figurato del far germogliare cose nuove, idee nuove, contatti inaspettati.

Ci saranno più di trenta artigiani ad esporre i propri prodotti, insieme ad altri banchi dedicati all’impegno sociale. Prodotti selezionati, chiacchiere, amici, buon cibo e beveraggi.

Tutto è cominciato sei anni fa, circa, quando un gruppo di amiche artigiane si è unito intorno a una finalità benefica, mettendo la propria arte a disposizione della causa di Varese con te, l’associazione che garantisce assistenza domiciliare integrata e gratuita ai malati di tumore in fase avanzata. Così è nato il Mercato di Via Zanella.