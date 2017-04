Il mondo al tempo dei quanti allo spazio Scopricoop

Martedì 4 aprile alle ore 17 e 30 allo spazio Scopricoop di Varese (via Daverio 44) alle ore 17 e 30, Mario Agostinelli presenterà il libro “Il mondo al tempo dei quanti” (Mimesis) scritto insieme all’astrofisica Debora Rizzuto.

Un libro ed un percorso cognitivo originali. Viviamo in uno spazio e in un tempo tra loro indistinguibili e caratterizzati dalla velocità relativa degli eventi e da una geometria non euclidea. Ma la nostra percezione della realtà resta quella di un’epoca ormai lontana, interpretata deterministicamente dalle leggi della meccanica classica. Velocità della luce, materia granulare, energia discrete, influenza dell’osservatore sulla realtà, sono concetti quotidianamente presenti nelle tecnologie di cui ci serviamo, nelle operazioni finanziarie, nelle telecomunicazioni, nell’organizzazione del lavoro e della produzione, ma non fanno parte della “cassetta degli attrezzi” concettuale per protenderci verso il futuro. Una politica miope ci sta abituando a vivere in un presente perenne, ma fino a quando?

Mario Agostinelli, chimico-fisico, è stato ricercatore all’Enea, consigliere regionale in Lombardia e per sette anni segretario generale della CGIL Lombardia. Sul piano internazionale opera da anni nel Forum Sociale Mondiale ed è portavoce per il Contratto mondiale per l’energia e il clima. È presidente dell’Associazione Energiafelice. Tra le sue pubblicazioni: Le 35 ore, Pianeta in prestito, Cercare il sole, Il dolce avvenire.

Debora Rizzuto, laureata in astrofisica e con un Master in Ingegneria, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche. Si occupa di Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica, con particolari competenze in ambito economico-finanziario. Ha lavorato in aziende multinazionali e come consulente.