Il Naga anticipa il programma di eventi #estateincentro

Gallarate

A Gallarate si scaldano i motori in vista dell’estate. Sarà “colpa” delle temperature già quasi estive di questi giorni, ma il Naga ha già in mente le sere della bella stagione: ecco il programma degli eventi “Gallarate Vive l’Estate”, lanciati con l’hashtag #estateincentro

2 giugno

Gallarate Comics & Games 2017

Dalle 8 del mattino saranno allestiti vari stand disposti tra piazza Liberta, Via Verdi, Corso Italia, Via Turati e via Mazzini.

Dalle ore 10.00 alle 23.30 in Piazza Libertà ci sarà intrattenimento a tema Comics.

4 giugno

Giornata – Settimana Europea dello Sport

Dalle ore 14.00 alle ore 23.30, le associazioni Sportive di Gallarate (e ove non presenti società concorrenti anche dei comuni limitrofi) allestiranno stand tra piazza Liberta, Via Verdi, Corso Italia, Via Turati e via Mazzini dove saranno proposte le proprie attività.

Sul Palco allestito in Piazza Libertà saranno organizzate esibizioni.

9 giugno

400esimo numero del Buscadero

Dalle ore 21.00 alle ore 23.30, sul palco allestito in Piazza Libertà, si susseguiranno interventi musicali a cura di musicisti che negli anni hanno collaborato con il Buscadero e Carù Dischi.

Saranno allestiti stand di Hobbisty in via Mazzini, Piazza Libertà e Corso Italia.

16 giugno

Artisti di Strada

Per le Vie del Centro Cittadino si esibiranno Artisti di Strada.

Saranno allestiti stand di Hobbisty in via Mazzini, Piazza Libertà e Corso Italia.

23 giugno

Melo Bonsai

In collaborazione con l’associazione Melo di Gallarate, sarà presentato uno spettacolo dedicato ai Bambini a partire dalle ore 21.00, fino alle ore 23.30, sul palco allestito in Piazza Libertà.

Saranno allestiti stand di Hobbisty in via Mazzini, Piazza Libertà e Corso Italia.

30 giugno

Finale NAGA Voice

In Piazza Libertà, dalle ore 21.00 alle 23.30, si esibiranno sul Palco allestito in Piazza Libertà i cantanti che avranno superato la Semifinale del Concorso Canoro NAGA Voice 2017.

Saranno allestiti stand di Hobbisty in via Mazzini, Piazza Libertà e Corso Italia.

07 luglio

Contest gruppi musicali

In Piazza Libertà, dalle ore 21.00 alle 23.30, si esibiranno sul Palco allestito in Piazza Libertà vari gruppi musicali selezionati tra le Band Gallaratesi.

14 luglio

Musica Itinerante

Dalle ore 21.00 alle ore 23.30 per le vie del centro si esibiranno vari gruppi musicali posizionati in Via Mazzini, Via Manzoni, Corso Italia, Via S.G. Bosco e Via Don Minzoni.

Saranno allestiti stand di Hobbisty in via Mazzini, Piazza Libertà e Corso Italia.

21 luglio

Miss Gallarate

In Piazza Libertà, dalle ore 21.00 alle 23.30, sfileranno con abiti offerti dalle attività commerciali di Gallarate, le più belle ragazze Gallaratesi al fine di aggiudicarsi il titolo di Miss Gallarate.

Saranno allestiti stand di Hobbisty in via Mazzini, Piazza Libertà e Corso Italia.