Il nuovo parcheggio sarà realizzato in Via De Amicis

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio in via De Amicis. Un progetto che prevede la creazione di circa 50 posti auto in superficie e, successivamente, la realizzazione di altri 30 posti sotterranei. «Nelle prossime settimane incontreremo i residente di Via De Amicis e Piazza De Gasperi per capire come migliorare, eventualmente, il progetto» spiega Gianluca Coghetto, assessore ai lavori pubblici.

L’opera avrà un costo totale di 360 mila euro, 260 mila dei quali finanziati dallo Stato e ottenuti dall’amministrazione precedente con la “Legge Mancia” e stanziati, a suo tempo, per realizzare un parcheggio ma davanti alla sede comunale, ovvero nell’area del Cios.

L’amministrazione del Torchio ha attuato un iter autorizzativo per utilizzare lo stesso finanziamento su un’altra area: «questo per due motivi, il parcheggio in Via De Amicis ha un costo totale di 360 mila euro mentre il precedente progetto prevedeva l’investimento di un milione e mezzo di euro. Inoltre, l’area di Via De Amicis servirà a coloro che frequentano l’impianto sportivo ma sarà utile anche per i residenti, potrà servire per accedere al centro paese passando dal palazzo comunale ed infine, con un nuovo collegamento, potrà servire direttamente per accedere alle scuole poste a Besozzo superiore».

I primi cinquanta posti, in superficie, saranno pronti entro fine aprile. Successivamente invece, inizieranno i lavori per realizzare il piano interrato: «un’opera che rientra in un piano più ampio. Abbiamo individuato anche a Besozzo inferiore delle area per realizzare altri posti auto».

L’iter burocratico che ha portato l’amministrazione comunale ad ottenere lo spostamento dei fondi è durato quattro anni: «Ringrazio tutti i parlamentari varesini del Partito Democratico (Daniele Marantelli,Angelo Senaldi, Erica D’Adda e il segretario regionale Alessandro Alfieri) che i questi anni ci hanno ascoltato, capito le nostre richieste e successivamente lavorato nelle commissioni parlamentari della Camera e del Senato permettendo di spostare il finanziamento originariamente previsto al Cios».

Conclude Coghetto: «In cinque anni di Amministrazione Del Torchio siamo stati capaci di portare a casa per Besozzo 1 milione e mezzo a fondo perso per eliminare le fognature che vanno nel Bardello, far passare anche da Besozzo la ciclabile Gavirate-Cittiglio, avviare un tavolo sovracomunale sul Fiume Bardello con 4 altri comuni che porterà fondi da investire sul fiume ed infine non perdere, anzi spostare il finanziamento di 260.000 previsto per il parcheggio del Cios. Per Besozzo e per i Besozzesi mi sembra un buon risultato».