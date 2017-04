Il nuovo Sentiero delle Cascine pronto al taglio del nastro

Foto varie

Sabato 8 aprile a partire dalle ore 14, l’appuntamento sarà in via Cascina Mora, sulla strada provinciale che da Albizzate conduce a Menzago. La Via Cascina Mora è una strada battuta che introduce a una zona boschiva del Paese e che sarà, da sabato, il punto di inizio di un percorso segnalato che si chiamerà il Sentiero delle Cascine.

L’idea è nata da un gruppo di giovani sportivi Albizzatesi che hanno accolto le esigenze di chi ama correre o anche solo passeggiare nella natura, di poter usufruire di un percorso ben segnalato che fosse accessibile a tutti. Il Sentiero delle Cascine, lungo circa quattro chilometri, prende il suo nome dal fatto che si accosta a tre delle Cascine storiche di Albizzate: la Cascina Mora, la Cascina Bertolina e la Cascina Mirasole.

Un percorso che sarà mantenuto costantemente pulito e che potrà costituire la palestra di allenamento per la corsa ventennale di ottobre, la Stracascine.

Alle 14.30 i giovani ideatori accompagneranno i partecipanti lungo il percorso, mostrandone anche la variabile che conduce al laghetto di Menzago, fino ad arrivare alla Cascina Bertolina dove si farà una breve pausa per un rinfresco.

L’apertura ufficiale del Sentiero delle Cascine rientra nell’iniziativa intercomunale coordinata dall’Associazione Aleph di Jerago, Terra Arte e Radici, il cui tema è Altri Sentieri e che ad Albizzate proseguirà domenica 14 maggio con una nuova straordinaria apertura dell’Oratorio Visconteo, terminando così il periplo che inizierà con l’arte di Palma il Giovane, passando dalla bellezza del nostro territorio, coniugando il Bello in tutte le sue manifestazioni.