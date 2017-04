Il palloncino dell’asilo finisce in Germania e i tedeschi mandano dolcetti

Viaggio nel cielo con sorpresa. I palloncini con i biglietti dei bambini, lanciati il 31 marzo da mamme e bimbi dell’asilo di Masnago, hanno fatto una lunga navigazione nel cielo. Sono atterrati in un bosco in Germania, ma sono stati trovati da un simpatico signore tedesco che li ha fatti ripartire e che ha inviato un sacchetto di dolciumi alla scuola materna.

L’uomo e la moglie sono stati semplicemente meravigliosi: hanno inserito un biglietto con una foto in cui lo scopritore dei palloncini mostra il luogo dove sono atterrati. La coppia firma con i loro nomi: Grete und Ernesto Hegele e scrive il biglietto in italiano. I palloncini erano incastratati in un albero vicino a Kapfenburg, tra il Baden Wurttemberg e la Baviera.