Il Papa: «Riconoscente alla comunità diocesana»

Una visita che ha lasciato il segno nei cuori dei fedeli, e anche in quello de Papa.

Francesco in una missiva inviata all’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, ha espresso grande apprezzamento per come la comunità diocesana ha partecipato.

«Sono riconoscente per lo spirito con cui sono stati vissuti i vari incontri, come anche per l’organizzazione che ha consentito la partecipazione da parte di tutti e ha dato modo, specialmente ai giovani e agli adolescenti, di esprimere la loro gioia e vivacità contagiosa», ha scritto il Pontefice di ritorno dalla sua recente Visita in Diocesi e nelle terre ambrosiane.

«Ringrazio lei – continua Papa Francesco rivolto al cardinale Scola – , i suoi collaboratori e quanti hanno lavorato per la buona riuscita di quella indimenticabile giornata di preghiera, di dialogo e di festa».

Nella lettera Bergoglio fa riferimento al fatto di aver sperimentato «entusiasmo della fede e calore dell’accoglienza dei milanesi».