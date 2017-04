Il Pd in piazza per le primarie. E per chiedere pareri sull’ospedale

In piazza per le primarie, ma anche per il lancio della indagine conoscitiva sulla sanità nel Gallaratese: doppio appuntamento per il Pd domenica 30 aprile.

«Abbiamo predisposto tre seggi a Gallarate» spiega, segretario dem. «Il primo in piazza Libertà con due gazebo, uno per punto informazione, l’altro vero seggio elettorale: qui voteranno gli iscritti alle sezioni da 1-12. Immaginiamo poi che grazie al tempo che dovrebbe essere bello ci sia possibilità di avvicinare anche persone interessate». Un altro seggio sarà in via Tommaseo (nella sede di Citta è Vita, «che ci ha messo a disposizione i locali») dove voterà chi vota normalmente nelle sezioni dalla 26 alla 39. Il terzo sarà nella sede Pd in via Ferrario, per chi sul certificato elettorale ha indicata una sezione tra 13 e 25 e tra 40 e 49.

«Nel circolo di Gallarate sono state ben rappresentate le due componenti, con il Comitato per Orlando e un gruppo per Renzi» continua Barletta, ricordando appunto la dialettica interna tra le due mozioni. «In contemporanea alle primarie per il segretario si svolgono le votazioni per l’assemblea nazionale, in cui saranno presenti 13 delegati per la provincia di Varese. Cinque di questi sono eletti nel collegio di Gallarate e le due liste vedono anche due candidati espressione del circolo di Gallarate: Margherita Silvestrini per Renzi, Giovanni Santaniello per Orlando».