“Il ponte pedonale, un’idea che portiamo avanti”

Foto varie

Riceviamo e pubblichiamo

Il nostro studio raccogliendo l’invito di “I Love Sesto Calende” ha elaborato un progetto di ponte pedonale mobile per collegare Castelletto Ticino con Sesto Calende. L’ ha poi depositato presso i due comuni, con identiche modalità.

Non avremmo mai immaginato che avrebbe suscitato tanta attenzione, tanti apprezzamenti ed anche diverse critiche: alcune giuste, altre superficiali e preconcette. Siamo consapevoli che il progetto possa essere migliorato e/o modificato. E’ però incontestabile che un ponte migliorerebbe ed intensificherebbe gli scambi fra le due cittadine sul Ticino e che i benefici, anche solo in termini di mobilità urbana, sarebbero maggiori dei costi. Chissà che magari entro la fine del secolo le due comunità saranno diventate un’unica realtà urbana con altre ulteriori inevitabili infrastrutture, ipotizziamo anche un nuovo nome: Città di CastelSesto.

Tutti noi dello studio siamo stati gratificati dalle tante manifestazioni di stima ed incoraggiamento, così come siamo rimasti stupiti delle innumerevoli dichiarazioni che il Sindaco del Comune di Sesto Calende, rilascia alla stampa locale e non.

Sottolineiamo che Il progettista esercita la sua professione in piena libertà intellettuale, è libero di scegliere i propri clienti e le prestazioni da svolgere per gli stessi, mentre il Sindaco, in virtù del ruolo istituzionale che riveste, deve semplicemente astenersi dall’esprimere giudizi immotivati sui progetti presentati quand’anche il progettista si chiamasse Mario Botta. Egli deve lasciare che la struttura tecnica del Comune svolga la sua funzione senza condizionarla preventivamente con bocciature del tutto gratuite. Qualche amico ci ha sostenuto raccontandoci dello scalpore che anche la torre realizzata dall’ing. Eiffel suscitò, che alla fine dell’esposizione universale di Parigi avrebbe dovuta essere abbattuta, ma che invece è ancora in piedi. Noi però siamo consapevoli del modesto livello del nostro progetto e non osiamo nemmeno lontanamente confrontarci a mostri sacri come Eiffel. Siamo perciò disponibili ad accettare suggerimenti da parte di chiunque purché sia possibile vedere la nostra idea realizzata.

Sesto Calende li 30/03/2017