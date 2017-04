Il presidente Mattarella inaugura il Salone del Mobile

Il salone del Mobile inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per la prima volta dopo 56 anni è stato il Capo dello Stato a tagliare il nastro della manifestazione in Fiera, dove centinaia di aziende del settore mostreranno novità e tendenze. Con Mattarella c’erano il presidente del Salone del Mobile, Claudio Luti, quello di Federlegno Arredo Emanuele Orsini, il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese e il sindaco della città Giuseppe Sala. In platea anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia, il presidente del consiglio regionale Raffaele Cattaneo e l’assessore alle attività produttive Mauro Paorolini.

Come sempre, il Salone del Mobile riempirà Milano di eventi, mostre, installazioni, feste e aperitivi.

Al Salone del Mobile, in Fiera a Rho, sono attesi oltre 300mila visitatori da più di 165 Paesi. Dal 5 al 9 aprile sono in programma cinque manifestazioni riservate agli addetti ai lavori e gli ultimi due giorni aperte anche al pubblico: Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Euroluce, Workplace3.0 e SaloneSatellite per un totale complessivo di oltre 200.000 metri quadrati di superficie e più di 2000 espositori, di cui circa 650 designer del Salone Satellite.