Il progetto Visit Verbano a servizio dell’accoglienza tuistica

Dal 31 marzo 2017, il Comune di Leggiuno ha aderito al progetto “Visit Verbano”: promosso dalla locale Pro Loco Leggiuno, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Le Rupi”. Il progetto è nato quattro anni fa con lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio mediante il portale web www.visitverbano.it. L’obiettivo è quello dell’accoglienza teleinformatica, fornendo sia a visitatori in transito sia a futuri turisti, un quadro completo di tutte quelle notizie necessarie per apprezzare il meglio del nostro territorio.

Visitando il portale, l’utente può raccogliere informazioni su luoghi da visitare (con relative notizie storico-culturali) su eventi in programmazione, e su tutti i servizi complementari (hotel, ristoranti, b&b, trasporti etc.): al suo interno è possibile richiedere e ottenere informazioni in tempo reale con e-mail o mediante chat ed inoltre prenotare direttamente la struttura. Il progetto sarà coordinato dal consigliere con delega al turismo del Comune ed un referente delle due associazioni, che periodicamente si riuniranno per il monitoraggio del portale e per stabilire strategie valorizzative del territorio; la durata, in via sperimentale, sarà di un anno.

Il progetto è aperto a enti ed associazioni che vorranno collaborare.