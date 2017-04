Il prossimo raduno per giovani Maghi è a Ville Ponti

Sarà domenica 30 Aprile prossimo l’atteso raduno di AssoKappa, il negozio di magia varesino noto in tutta Italia, e ormai pronto a ospitare migliaia di visitatori, come è avvenuto l’ultima volta.

«Per il successo delle scorse edizioni, per la prima volta il Raduno non si terrà in negozio ma in una bellissima location: Ville Ponti a Varese – annuncia il negozio – Ormai siete in troppi e abbiamo bisogno di spazi più ampi».

Spazi ampi necessari anche per la presenza di una delle star di Youtube del genere: il giovane Jack Nobile. con lui ci saranno anche Giancarlo Preverino e Diego Allegri.

Jack nobile

Non ci saranno però solo esibizioni degli ospiti: i partecipanti al raduno avranno poi a disposizione un open space e una sala conferenze da 400 posti all’interno della quale, fra le altre cose, verrà organizzato anche un Concorso di Magia.