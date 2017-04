Il Puccini in concerto al Teatro del Popolo

Teatro del Popolo

L’Istituto Puccini di Gallarate in concerto al Teatro del Popolo, venerdì 7 aprile.

“Il coro e la musica strumentale da camera” è il titolo del concerto. Per l’occasione si esibiranno alcuni studenti e alcuni insegnanti per la parte strumentale, mentre per la parte corale sarà di scena il coro polifonico. Il concerto è inserito nel programma della Stagione Comunale – Gallarate – Teatro del Popolo – assessorato alla cultura.

L’ingresso è libero e gratuito. Appuntamento alle 21 al teatro del Popolo di Gallarate, via Palestro.