Il Sestante dà l’addio ad Achille Colombo

Gallarate

È scomparso a 81 anni, dopo lunga malattia, Achille Colombo, figura di riferimento e a lungo segretario del fotoclub Il Sestante.

(foto: pagina Facebook Il Sestante)

Lo ricorda con grande intensità Salvatore Benvenga, presidente del sodalizio gallaratese di appassionati cultori della fotografia: «Sono arrivato da ragazzino al Sestante nel 1976 e Achille era già una istituzione. Insieme a Luigi Rossi, per oltre quarant’anni, sono stati colonna, spina dorsale, anima di questo fotoclub. Merita di essere ricordato per l’abnegazione che ha messo in questa realtà. Il Sestante era la sua vita, nelle sue attività, in tutte le manifestazioni culturali e le collaborazione opera di tessitura con tutte le associazioni, con le amministrazioni comunali. È stato ottimista fino all’ultimo, anche nella malattia, come in tutte le cose della vita. È stato – conclude Benvenga – una persona importante, per quello che ha fatto, e per lo stile con cui l’ha fatto. Se ognuno di noi mettesse la stessa passione nella vita, saremmo una società migliore. Credo che il Sestante farò qualcosa per ricordarlo: è un impegno che sento anche come personale, dal momento che lo conoscevo da 40 anni».

In cinquant’anni l’opera di Achille Colombo si è identificata con larga parte dell’operato del Sestante. Tra le iniziative più importanti promosse direttamente ( insieme a Sandroni, Rossi e Longoni), va ricordato senza dubbio il primo libro storico-fotografico su Gallarate, il celebre Gallarate Ieri edito negli anni Settanta e ripubblicato poi nel 1993: una raccolta di fotografie (quasi esclusivamente d’epoca, alcune molto datate) accompagnata da un racconto ironico e affettuoso, che ricostruiva in particolare il clima e l’ambiente urbano e umano del vecchio borgo, precedente al boom economico. «Ma a lui dobbiamoo anche l’avvio della collaborazione con Filosofarti, l’iniziativa Anticamera, le mostre di “Portici vecchi” in piazza Libertà, una delle manifestazioni più importanti fatte dal fotoclub. Tante opere, magari poco conosciute e forse anche riconosciute». È stato attivo fino all’ultimo: aveva partecipato anche alla mostra sociale del Sestante, nel dicembre scorso.