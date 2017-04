Il signor Alfredo cerca la pensione e qualcuno a cui lasciare il suo trenino

Foto varie

Il signor Alfredo Bianchi è il macchinista più amato dai bambini di tutta la provincia di Varese. Il motivo? Guida un treno speciale: il trenino per bambini dei giardini Estensi di Varese.

Per le famiglie che nel week end frequentano il parco nei dintorni di villa Mirabello il trenino del signor Alfredo è una manna che restituisce colore e il buon umore.

E anche questa primavera il trenino è tornato a fare “ciuf ciuf”, forse, per l’ultima volta perché il signor Alfredo desidera andare in pensione.

Il forse, però, è d’obbligo: lo è perché sono ormai alcuni anni che il macchinista dei giardini Estensi ci sta provando e ogni anno, un po’ per amore del suo lavoro e un po’ perché non sa a chi lasciare un’istituzione così importante per la città, alla fine si decide sempre a rimanere in servizio.

«Sono qui da 39 anni ma il trenino è più vecchio – ci raccontava già in un’intervista del 2012 -. È una vita che faccio questo lavoro e mi piace moltissimo. Ci ho sempre messo l’anima e continuo a farlo». Un piacere che si quindi rinnoverà anche quest’anno ma poi?

Il problema maggiore è che Alfredo sta cercando un degno erede per la sua attività. Qualcuno che ci sappia fare coi bambini e le loro famiglie e lo convinca che la sua attività di una vita sia riposta in buone mani. Che quest’anno si faccia avanti quello giusto?