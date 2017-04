Il teatro gira per la città: arriva la stagione teatrale estiva di Karakorum

E’ una forma di teatro poco usuale, e in maniera poco usuale l’hanno voluta presentare: per raccontare la stagione teatrale estiva di KarakorumTeatro, che sarà non solo itinerante tra diverse sedi, ma proprio “passeggiante” cioè con rappresentazioni che andranno in giro per i luoghi prescelti invece che rimanere fissi in un posto, i protagonisti di questo progetto hanno deciso di farlo con una conferenza stampa “itinerante”. proprio come avverrà nelle rappresentazioni previste.

E non solo: anche con una vera e propria “introduzione recitata” del Progetto Iceberg, nato lo scorso anno grazie alla spinta del bando Accendi Le tue Idee per l’impresa Under35 sul territorio (promosso dal piano politiche giovanili dei distretti di Varese-Saronno-Luino con il contributo della Regione Lombardia), che rappresenta di fatto la “stagione estiva” di Speakeasy Varese #culturadicontrabbando (patrocinato dal Comune di Varese), diventata ormai un interessante punto di riferimento del teatro varesino.

Una vera e propria sorpresa per tutti, anche per i due assessori coinvolti: Roberto Cecchi e Francesca Strazzi: e che è stata ripresa “in diretta nel video che vedete qui sopra.

COSA SUCCEDERA’ E DOVE

Il Progetto Iceberg fa uscire il teatro dagli spazi chiusi, e si dedica alla storia e alla bellezza della città con una serie di ben 15 appuntamenti: «Appuntamenti che non saranno “visite guidate”, non vedremo i luoghi partendo dalle bellezze o dai monumenti – spiega Stefano Beghi, da sempre anima di Karakorum teatro – quello che noi vogliamo raccontare sono più storie personali, relazioni, che in qualche modo illuminano e spiegano i luoghi che percorriamo».

Gli appuntamenti alle rappresentazioni itineranti sono in piazza Monte Grappa, in piazza Repubblica, al Sacro Monte, all‘Isolino Virginia e a Torba.

«Luoghi che ci hanno anche permesso di aprire, con il progetto, anche le porte a una rete di partner che si mette alla ricerca di nuove modalità per lavorare insieme in città – continua Beghi – Tra i quali anche Tra Sacro e Sacro Monte, il festival teatrale estivo con la direzione artistica di Andrea Chiodi, che è un’eccellenza della proposta artistica della nostra città. Ma anche Solevoci Eventi, Centro Gulliver, Associazione Culturale Archeologistics e WgArt, che nei locali della ex libreria Veroni ha appena aperto il cìentro culturale e di eventi Sub Strato, che ha opsitato la fase conclusiva della manifestazione.

GLI APPUNTAMENTI

Da piazza Monte Grappa partirà “Pugni e biciclette” una produzione già nota della compagnia, che il 22 e 23 aprile ricostruirà, in occasione della festa della Liberazione e letteralmente passandoci attraverso, le trasformazioni della Varese fascista – ma anche i luoghi dell’antifascismo – e le loro storie più nascoste, attraverso dei protagonisti da ricordare: il Podestà dell’epoca, da una parte e Calogero Marrone, dall’altra. Attori e autori dei loro testi sono Stefano Beghi e Matteo Sanna. Da segnalare, data la particolare caratteristica dello spettacolo, anche la lunghezza del tragitto: in tutto sono 2,3 chilometri, visita al rifugio antiaereo compresa. Il “biglietto di transito” è di 10 euro, La prenotazione è obbligatoria, sul sito.

Tutte le ultime domeniche dei mesi estivi (il 28 maggio, il 25 giugno, il 30 luglio, il 27 agosto e il 24 settembre) all’Isolino Virginia ci sarà “Storia di una città sommersa” una nuova produzione Karakorum che parte dai pescatori del lago di Varese e torna indietro nella storia. La partenza è dal molo di Biandronno, e lo spettacolo comincerà prima ancora di prendere la barca che porterà gli spettatori all’isolino: la partenza è alle 17 dal molo, il costo è di 20 euro e la prenotazione, anche qui, è obbligatoria.

Il 9, 16, 23 e 30 luglio l’appuntamento è al Sacro Monte, nell’ambito di “Tra Sacro e Sacro Monte“: orari, logistica e particolari dello spettacolo non sono ancora noti, e verranno resi pubblici al momento della presentazione del festival del Borgo. Una cosa già si sa però: che questo evento sarà gratuito, come sempre dietro prenotazione.

Il 9 e 10 settembre l’appuntamento è con “La Battaglia di Varese. Storia di una città che era già nazione“. Parte alle 17 da piazza Repubblica, con una “camminata” di due chilometri circa, e affronta il periodo del Risorgimento in città, attraverso le voci di due varesini impegnati a salvare la città senza piu la protezione dei fucili piemontesi, con un Garibaldi che non si capisce dov’è, e gli austriaci pronti a tornare…Lo spettacolo avrà un biglietto da 10 euro, con prenotazione obbligatoria.

Infine, il progetto Iceberg “sconfina” dalla città il 10 giugno e il primo luglio: l’appuntamento infatti è al monastero di Torba con “Il custode della Torre” che racconta la storia di un pastore che sta a guardia di una torre che è rimasta senza mura, in una strada che non ha più viandanti ma che indica l’inizio di qualcosa di nuovo. Anche qui, la prenotazione è obbligatoria: tutte le info su www.karakorumteatro.it/progettoiceberg.