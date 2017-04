Il Varese cerca lo sprint, il Malpensa vuole la salvezza

Rugby Varese - Chicken Rozzano 35-13

Penultima giornata della Serie C1 di rugby: domenica 30 aprile il Varese gioca in trasferta sul campo degli Highlanders Formigine, gara che serve solo a stabilire i piazzamenti a ridosso delle prime della classe. Ben più importante invece l’impegno del Malpensa Rugby che ospita i Cadetti del Cus Milano in un incontro cruciale per la salvezza.

Il Varese, tornato al successo settimana scorsa con il Chicken, affronta Formigine che è l’ultima della poule promozione: all’andata i biancorossi vinsero con un largo 51-24, punteggio che dimostra le difficoltà difensive degli emiliani ma pure le qualità in attacco, visto che al “Levi” segnarono quattro mete.

Per l’occasione, Galante e Donoghue recuperano il giovane trequarti Federico Bianchi, mentre la presenza di Taverna è ancora in dubbio, dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro Rozzano. La rosa, come già accaduto più volte, sarà completata da alcuni elementi prelevati dalle giovanili. «Vogliamo arrivare al meglio a queste ultime due partite (si chiude in casa con l’Union capolista ndr) e vogliamo vincere a Formigine. Non dobbiamo far prendere loro fiducia altrimenti le cose si complicheranno» spiega alla vigilia coach Mario Galante.

Classifica: Amatori & Union Milano 35, Cad. del Lyons 34, VARESE 20, Cernusco 15, Chicken Rozzano 11, Highlanders Formigine 6.

Al termine del campionato verrà promossa in serie B la prima classificata.

Come detto invece, è ben più delicata la sfida sul campo delle Azalee di Gallarate, in programma per le ore 20 di sabato 29 aprile. Il Malpensa, che era partito molto bene in questa poule salvezza, è stata pian piano risucchiata dalle avversarie e in questo momento è penultima e quindi virtualmente retrocessa. I Cadetti del Cus, avversari di turno, hanno però appena due punti di vantaggio e quindi sono alla portata di Cassia e compagni che all’andata persero di misura a Milano. Nell’ultima giornata il Malpensa dovrà quindi affrontare il Lainate, secondo in classifica, mentre il Cus giocherà contro il Delebio già retrocesso: le Fenici quindi sono in posizione molto scomoda, ma vincendo sabato sera potrebbero almeno far rimbalzare verso l’alto le speranze di permanenza in C1. In caso di sconfitta, però, la retrocessione diventerebbe matematica.