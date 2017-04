Il Varese non molla e guadagna tre punti in rimonta

Varese - Bustese 2-1

Vittoria di rimonta per il Varese, che chiude la stagione regolare di Masnago (domenica prossima si va a Verbania per terminare il girone) con tre punti in tasca che valgono la qualificazione matematica ai playoff e tengono accesa una minimissima speranza per uno spareggio promozione. I biancorossi recitano bene il ruolo di arbitri della zona retrocessione e non fanno sconti a una Bustese brava comunque a mettere il sale sulla coda alla squadra di Bettinelli, che ha reagito solo dopo essere andata in svantaggio.

Galleria fotografica Varese - Bustese 2-1 4 di 26

Stavolta, per fortuna, non ha inciso sul risultato finale neppure l’ennesimo rigore fallito in casa dai biancorossi: in questa circostanza è stato Rolando – comunque uno dei più positivi – a sprecare un penalty. Proprio da quell’errore però è nato il gol del pareggio (ribattuta vincente di Scapini) che ha ridato al Varese l’inerzia della gara.

Il match del “Franco Ossola”, piuttosto divertente rispetto ad altre esibizioni recenti, ha confermato uno Scapini tornato in grande forma e ha ridato agli occhi dei tifosi il piacere di veder giocare Zazzi. Il 20enne fantasista biancorosso, impiegato nell’ultimo quarto di partita, ha regalato alcune giocate di classe che hanno fatto venire qualche rimpianto per la sua assenza di cinque mesi dovuta al grave infortunio al ginocchio. Buone, dicevamo, anche le prove di Talarico e Rolando oltre che di Pissardo, impegnato poco ma reattivo al momento giusto. Il Varese a questo punto conserva – dicevamo – anche una piccola speranza di agguantare lo spareggio-promozione perché il Cuneo ha pareggiato in extremis a Borgosesia e ora ha tre punti di vantaggio su Luoni e soci. Difficile che gli uomini di Iacolino stecchino l’ultima partita, ma provarci col Verbania (sarà obbligatorio batterla) non costa nulla, anche se i lacuali sono pienamente in lotta per non retrocedere. Il verdetto, anzi ogni verdetto, è rimandato a tra sette giorni in un’ultima giornata comunque tutta da vivere.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

VARESE – BUSTESE 2-1 (1-1)

MARCATORI: Pllumbaj (B) al 24′ pt, Scapini (V) al 32′ pt; Rolando (V) al 14′ st

VARESE (3-4-1-2): Pissardo; Luoni, Ferri, Viscomi; Talarico, Vingiano (Zazzi dal 23′ st), Bottone, Bonanni; Rolando (Piraccini dal 42′ st); Scapini, Moretti (Lercara dal 20′ st). All. Bettinelli. A disp.: Bordin, Granzotto, Simonetto, Giovio, Gucci, Innocenti.

BUSTESE (4-1-3-2): Frigione; Rorato (Arcuri dal 17′ st), Parini, Alushaj, Pisoni; Mavilla (Arcuri dal 23′ st); Panzetta, Papasodaro, Crea; Pllumbaj, Panigada. All. Broccanello. A disp.: Ghirlandi, Bisceglia, Bellich, Cudicini, Venturelli, Pariani, Rondanini.

ARBITRO: Catastini di Pisa (Calapai e Pascali).

NOTE. Giornata fresca e nuvolosa, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Rolando, Mavilla, Ferri, Alushaj. Calci d’angolo: 4-4. Recupero: 1′ e 4′. Spettatori: 1.500 circa.