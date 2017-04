Il Varese Pride fa tappa a Gallarate in piazza Libertà

Varese Pride, le immagini 3

Un gazebo per il Varese Pride: dopo Busto Arsizio, è arrivato il momento di Gallarate di ospitare la presentazione e promozione dell’evento previsto per inizio estate.

Propongono Arcigay Varese, Comitato Territoriale Arcigay delle province di Varese e Como.

Il gazebo informativo sarà in Piazza Libertà sabato 8 aprile dalle 15:00 alle 19:00.

un momento della prima edizione del Pride, nel giugno 2016

«L’obiettivo di questi eventi è quello di informare sulla parata di giugno e di coinvolgere quante più persone possibili» spiega Giovanni Boschini, presidente dell’associazione. «Inoltre vogliamo avvicinarci alla comunità LGBTI* in provincia che non ha punti di riferimento sul territorio e sensibilizzare la cittadinanza sulle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, ancora purtroppo diffuse in provincia anche se notiamo un lieve calo nelle segnalazioni di casi critici, come ad esempio i maltrattamenti o l’esclusione in famiglia. Il Varese Pride è un momento di festa, di rivendicazione politica di pari diritti, di inclusione ed è importante essere in tantissimi alla parata che si terrà a Varese il 17 giugno».

Le successive tappe del gazebo del Pride saranno Saronno (a maggio) e Luino (a giugno).



IL VARESE PRIDE: PARATA E PRIDE WEEK A VARESE

Il Varese Pride è la parata dell’orgoglio LGBTI* che si terrà a Varese il 17 giugno e sarà preceduta da un’intera settimana di eventi dal 10 al 16 giugno (Varese Pride Week): ha ricevuto il patrocinio di Provincia di Varese, Consolato USA a Milano, Ambasciata dei Paesi Bassi in Italia, Ambasciata del Canada in Italia e la collaborazione del Comune di Varese. Inoltre, anche quest’anno l’evento sarà parte dell’Onda Pride Nazionale (vedere ondapride.it per l’elenco e la mappa dei pride italiani in via di aggiornamento) e per la prima volta quest’anno fa parte del circuito europeo e internazionale attraverso l’affiliazione della parata a EPOA (European Pride Organizers Association) e InterPride (International Pride Organizers Association).