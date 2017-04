Il Varese si rialza, il Malpensa si complica la vita

Rugby Varese - Chicken Rozzano 35-13

Varese-Chicken Rozzano 35-13

Dopo le tre sconfitte consecutive che hanno tolto il Varese dalla corsa alla Serie B, i biancorossi sono tornati alla vittoria, davanti al pubblico del Levi, battendo 35 a 13 il Chicken Rozzano e mantenendo così la terza posizione in classifica.

Prima della partita, un intenso minuto di silenzio ha reso omaggio al ciclista Michele Scarponi e a Massimiliano Comolli, il padre di Luca che gioca nel Varese.

Galleria fotografica Rugby Varese - Chicken Rozzano 35-13 4 di 14

Ospiti in vantaggio già dopo 2′ con il mediano di mischia Emanuele Tamborini a segno su punizione, ma il Varese trova subito il 3 a 3 grazie a Matteo Broggi che mette anche lui fra i pali un calcio piazzato. Al 7′ il Rozzano si riporta in vantaggio con una meta segnata da Vittorio Boneschi, trasformata da Tamborini (3-10). Passano 4′ e il Varese va in meta con Gian Paolo Sessarego che porta i padroni di casa sul -2. Broggi non trasforma, ma si rifà al 22′ quando segna e trasforma la meta del sorpasso biancorosso. Al 26′ il Chicken accorcia sul 15-13 con un calcio piazzato del solito Tamborini. Il Varese gioca bene e va in meta al 28′ ancora con Gian Paolo Sessarego, poi a tempo scaduto segna di nuovo Broggi che trasforma la meta del 27 a 13 di metà partita.

Nella seconda frazione di gioco i biancorossi controllano la sfida e marcano punti: all’ottavo con un piazzato di Broggi e a dieci minuti dal termine con una meta di Matteo Maccarelli che va a segno appena rientrato da un lungo infortunio.

Il Varese vince 35 a 13 e consolida la terza posizione della classifica che sorride ancora all’Amatori & Union Milano in vantaggio di un punto sui Lyons Piacenza. Domenica 30 aprile il Varese affronterà fuori casa i modenesi di Formigine.

Varese: Bobbato (Affri), Rizzotto (Zibordi), Padula, S. Sessarego, Allegra (F. Bianchi), Broggi, Banfi (c.), G. P. Sessarego, Contardi, Djoukouehi, Bosoni, Lacchè, De Bortoli (Maccagnan), Gulisano, Lahwaidi (Maccarelli). Ne: Galante, J. Bianchi. All: Galante e Donoghue.

Note. Arbitro: Francesco Gioffredi. Cartellino giallo a Bobbato Banfi.

8a giornata Serie C1 Girone C Poule Promozione

Risultati: Varese-Chicken Rozzano 35-13, Cernusco-Amatori & Union Milano 21-35, Highlanders Formigine-Cadetti del Lyons Piacenza 5-41.

Classifica: Amatori & Union Milano 35, Cad. del Lyons 34, VARESE 20, Cernusco 15, Chicken Rozzano 11, Highlanders Formigine 6.

Al termine del campionato verrà promossa in serie B la prima classificata.

Rho-Malpensa 33-15

Nella Poule Salvezza, il Malpensa è uscito sconfitto dal trasferta giocata a Passirana di Rho. I padroni di casa hanno battuto i biancoblu 33 a 15, segnando sei mete contro le due gallaratesi marcate da Gianluca Cassia e Matteo Casnaghi. Si è notevolmente complicato il cammino salvezza del Malpensa che ora non può più sbagliare. Domenica 30 aprile, alle Azalee di Gallarate, andrà in scena lo scontro diretto contro i Cadetti del Cus Milano che al momento distano due lunghezze vantaggio in graduatoria.

Malpensa: Cattaneo, Cassia, Marrazza, Diserò, Olivieri, Casnaghi (c.), Legnani, Panizzolo, Gagliostro, Colombo, Formica, Albini, Giarola, Masiero, Altomare. Entrati nel corso della partita: Airoldi, Bagatella, Berra, Travaini, Bidorini, Pennestrì. Tomasoni. All.: Pennestrì e Brega.

Arbitro: Alberto Pellegrino.

8a giornata Serie C1 Girone C Poule Salvezza

Risultati: Rho-Malpensa 33-15, Lainate-Cadetti del Cus Milano 55-49, Delebio-Monza 7-41.

Classifica: Monza 36, Lainate 30, Rho 22, Cad. del Cus Milano 16, MALPENSA 14, Delebio 2.

Al termine del campionato, verranno retrocesse in c2 delle ultime due classificate.