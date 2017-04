Il Varese va a Gozzano. Vincere per continuare a sperare

Varese - Gozzano 3-2

Potrebbe essere la gara più difficile da affrontare in questo finale di campionato. Il Varese domenica 23 aprile (ore 15.00) sarà ospiti del Gozzano. Una squadra temibile che nel girone di ritorno sul proprio campo ha saputo vincere contro tutte le avversarie. L’ultimo ko interno risale all’11 dicembre scorso, quando la Caronnese si prese i tre punti con il risultato di 1-0.

Passare indenne dallo stadio “D’Albertas” potrebbe essere un ottimo crocevia per la squadra di mister Bettinelli, che in queste ultime tre partite dovrà provare a vincerle tutte e sperare in un passo falso del Cuneo per puntare alla Lega Pro.

Lo scacchiere biancorosso potrebbe riproporre la difesa a tre, contando sui rientri di Francesco Luoni dalla squalifica e di Francesco Viscomi dall’infortunio. Con loro il reparto dovrebbe essere completato da Michele Ferri. A centrocampo a rischio forfait Davide Bottone, in mezzo dovrebbero giocare Francesco Gazo e Umberto Vingiano, mentre sulle fasce confermati Devis Talarico e Claudio Bonanni. In avanti, con Matteo Scapini e Luca Piraccini potrebbe tornare tra i titolari Marco Giovio, che potrebbe fare il trequartista.

Il Gozzano arriva dalla sconfitta 1-0 di Borgosesia, ma non vuole lasciarsi scappare i playoff, distanti ora 5 punti. Mister Massimo Gardano dovrebbe affidarsi in attacco alla fisicità di bomber Emanuele Testardi, 12 gol messi a segno e una stazza atletica notevole.

La diretta di VareseNews è già iniziata (link). Potrete commentare in diretta e interagire con la nostra diretta attraverso gli hashtag #direttavn e #gozzanovarese via Instagram e Twitter.