Il varesino Plebani secondo al concorso fotografico di Regione

Tempo libero generica

Il varesino Andrea Plebani tra i vincitori del concorso fotografico “Metti in mostra la Lombardia”: il fotografo si è aggiudicato il secondo posto con uno scatto del Sacro Monte. Un nome già conosciuto ai lettori di VareseNews, Andrea Plebani in diverse occasioni ha condiviso con noi le sue fotografie. La premiazione è avvenuta nella giornata di oggi (lunedì 10 aprile) a Palazzo Lombardia.

La mostra vede esposte le 20 fotografie – scattate in uno del 10 siti UNESCO della Lombardia – che hanno ottenuto più voti sul sito web www.mettiinmostralalombardia.it, nell’ambito dell’omonimo concorso, promosso lo scorso anno da Fnm, in collaborazione con Regione Lombardia ed è visitabile dall’11 al 24 aprile a Palazzo Lombardia nell’atrio del Nucleo N3, dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Un’apertura straordinaria e’ programmata per domenica 23 aprile.