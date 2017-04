Il vento sradica la copertura di una palazzina

È successo nel pomeriggio di martedì 18 aprile in via Dubini. Le forti raffiche di vento, registrate per tutto il giorno su gran parte della provincia, hanno colpito anche a Gallarate dove la copertura di un tetto di una palazzina di via Dubini è stata danneggiata.

Galleria fotografica Il vento sradica la copertura di una palazzina 4 di 4

Alcune delle lamiere sono anche volate a terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di mettere l’area in sicurezza.