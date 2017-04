Il weekend del Teatro del Popolo, tra musica e commedia

Teatro del Popolo

Un weekend tra musica e commedia, al Teatro del Popolo di Gallarate.

Venerdì sera, 28 aprile, la sala di via Palestro ospita il nuovo appuntamento di Gallarate Classic, la stagione di musica classica proposta dall’Associazione Musica al Sacro Cuore, con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Gallarate. Sul palcoscenico del Popolo suoneranno Alessandro Baldini e Marco Vismara, secondi classificati del concorso musicale Carlo Cazzullo (dedicato alla memoria del medico che ha contribuito a fare di Gallarate un centro importante per la neurologia). Ingresso gratuito.

Sabato 29 aprile, invece, torna sul palcoscenico la prosa, con uno spettacolo della Compagnia dei Mattatori-Buguggiateatro: la compagnia teatrale amatoriale di qualità si cimenta con Fools, “fiaba comica” firmata dal grande drammaturgo americano Neil Simon. “Fools riprende un racconto popolare russo su un villaggio di idioti che Neil Simon riattualizza e rende senza tempo, con arguzia. La storia si svolge nel villaggio ucraino di Kulyenchikev, vittima di una terribile maledizione da ormai duecento anni. Finchè uno Yousekevich non sposerà una Zubritsky, tutti gli abitanti del villaggio vivranno nell’ignoranza . Un giovane insegnante, assoldato tramite annuncio sul giornale, giunto sul poso si rende conto che la situazione è disperata e non ci penserebbe due volte a risalire sul treno se…se non fosse per la ragazza cui deve fare da precettore, tanto bella e dolce da spingerlo a sfidare la maledizione e giocarsi il tutto per tutto pur di liberare lei e il villaggio dalla condizione che li opprime, ma qualcosa va storto e allora succede che… A voler rimanere sulla superficie, difatti, Fools potrebbe apparire esile, per lo più una sorta di commediola romantica. Però alla fine ci si può chedere: chi è stupido è infelice? Se si è privati di profondità di pensiero si può godere dell’amore?”. Ingresso 12 euro, ridotto 9.