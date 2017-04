Il writer varesino Ravo colpisce a Gaeta

Un nuovo murales per l’artista varesino Andrea Ravo Mattoni. Lo ha realizzato a Gaeta, in Lazio e spiega: «Ho realizzato il settimo muro del progetto “Recupero del classicismo nel contemporaneo” a Gaeta per il festival “Memorie Urbane” uno dei piu importanti festival di streetart in italia creato nel 2012 da Davide Rossillo. L’opera riprodotta è “Cristo sulla via del calvario” di Scipione Pulzone detto il Gaetano, pittore nato a Gaeta nel 1550, uno dei piu importanti ed apprezzati artisti attivi a Roma nella seconda meta del XVI secolo. Quest’opera di elevata qualità pittorica venne esposta proprio a Gaeta durante la piu importante mostra mai dedicata al Pulzone presso il Museo Diocesano, si trova oggigiorno in una collezione privata».

Il muro è stato realizzato interamente a bombolette spray, misura 18 metri di larghezza per 5 di altezza, è il primo lavoro di Ravo in Lazio ed apre “la sala” dedicata a questa regione con uno dei più raffinati e importanti pittori nati in questa regione.

Andrea Ravo Mattoni ha realizzato diversi murales anche a Varese, il più popolare è quello di Viale Belforte, “La cattura di Cristo”.