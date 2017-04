Il XXV Aprile nel Luinese

Foto varie

Venti di guerra soffiano all’orizzonte. Il XXV Aprile 1945 ha significato la fine di un terribile conflitto mondiale e l’inizio di un periodo di pace. “Partecipiamo alla manifestazione di martedì per ribadire il NO alla guerra e il nostro SI’ convinto alla pace, prima che sia troppo tardi!” dicono gli organizzatori della manifestazione che anche a Luino vedrà scendere in piazza numerose persone per festeggiare la Liberazione.

Ecco il programma del 72° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. 1945-2017 per i Comuni di Luino, Germignaga e Dumenza:

ore 10,15 Raduno delle rappresentanze sociali, partigiane, sindacali, d’arma, combattentistiche e delle scuole nella piazza del Municipio.

ore 10,30 Corteo con accompagnamento della Musica Cittadina, al Monumento a Giuseppe Garibaldi e, attraverso via Vittorio Veneto e corso XXV Aprile, al Monumento ai Caduti di piazza Risorgimento .

ore 11,00 Teatro Sociale di corso XXV Aprile, spettacolo teatrale: “COME API – una storia di musica e parole” di e con Andrea Buffa. Alla Chitarra Sonia Cenceschi.

Al termine dello spettacolo, una delegazione renderà omaggio ai Caduti della “Gera”.

In caso di cattivo tempo la manifestazione si terrà direttamente presso il teatro Sociale di Luino.