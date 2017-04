In 300 in gara davanti a Manuel Frattini: è la festa di Varese Danza

Il primo premio assoluto è andato alla Scuola Top Dance & Show con “Your Day Will Come”, che ha ricevuto premio in denaro di € 300,00 ed una targa offerti dal negozio “Perla” di Abbigliamento per la Danza.



La targa speciale, voluta in memoria di Claudio Frattini, fratello scomparso di Manuel Frattini proprio lo scorso anno, in concomitanza con la prima edizione del concorso, è andata a Rebecca Da Monti, nella quale Manuel ha riconosciuto una particolare sensibilità artistica.

La borsa di studio assegnata tramite i servizi sociali di Varese per poter frequentare per un anno un corso di danza gratis è stata assegnata a Beatrice Garbeglio.

Il premio della Critica, assegnato dalla giuria dei giornalisti, è andato a “La Tregua” Passo a due della scuola “In punta di piedi”, con una menzione speciale voluta però anche per la giovanissima e bravissima Martina Scaglione.

Laura Quagliardi. Menzione di merito per la prima conduttrice dello spettacolo, che ha condotto con grazia e attenzione anche agli inevitabili imprevisti della diretta: merito del fatto che prima ancora che presentatrice è stata ballerina, e ha calcato il palco con la stessa emozione dei partecipanti:

TUTTI I PRIMI PREMI ASSEGNATI

Solista classico Baby: Scuola Stile Danza con “Swanilda” ballato da Magda Scarabozzi;

Solista classico Junior: Scuola Stile Danza con “Pas de Deux” ballato da Jennifer Mauri;

Passo a due classico: Accademia di Danza e Spettacolo con “piccole impertinenti”;

Gruppo Baby Classico: Accademia di danza e Spettacolo con “bon Voyage”;

Gruppi Junior/Senior Classico: Vogue Danza con “Incontri”;

Solista Modern categoria Baby: Novara Danza con “Le petit clochard” ballato da Sofia Marcon;

Solista Modern categoria junior/senior: Novara Danza con “Dì il mio nome” ballato da Rebecca Da Monti;

Passo a due Baby Modern: Novara Danza con Innocenti Battibecchi”;

Passo a due Junior/senior Modern: In Punta di Piedi con “la Tregua”;

Gruppi Baby Modern: Progetto Danza con “Poesia”;

Gruppi Junior Modern: Top Dance & Show con “Your Day Will Come”;

Gruppi Senior Modern: Bls Academy con “il potere del pianto”;

Gruppi Hip Hop Baby/Juonior: Top Dance & Show con “Twist and Shout”

Gruppi senior Hip Hop: Urban Point con “Ubriachi”;

Musical: “Take your Time Musical School con “la danza del mantello”;

Danze Etniche: Scuola civica Arte e cultura con “Drum Passion”.