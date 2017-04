In 40 mila alla Street Food Parade, Ferrario: “Alle chiacchiere rispondiamo coi numeri”

Museo del tessile invaso dai bustocchi e non solo per la 4 giorni dedicata al cibo di strada con i 30 food truck della Street Food Parade

Quarantamila persone in 4 giorni sono passati alla Street Food Parade al Museo del Tessile di Busto Arsizio. Sono dati straordinari quelli che emergono il giorno dopo la grande festa del cibo di strada che ha vivacizzato la vita dei bustocchi da sabato 22 aprile a martedì 25. Anche il meteo ha dato una bella mano rimandando la pioggia al 26 aprile.

Oltre agli hamburger sulle griglie dei food truck, però, è stata cotta e servita anche la polemica e il vicesindaco Stefano Ferrario – che ha fortemente voluto questa manifestazione – risponde con i numeri: «Il Pd chiacchiera (riferendosi alla richiesta di accesso agli atti presentata qualche giorno fa, ndr) mentre alla Street Food Parade sono passate 40 mila persone – esulta l’esponente leghista – è andata benissimo e sono felice di aver offerto ai cittadini una manifestazione di qualità».

La risposta del consigliere Pd Massimo Brugnone, tramite Facebook, non si è fatta attendere: «Un grazie speciale ai ragazzi che in questi giorni hanno animato il Museo del Tessile offrendo a Busto Arsizio, i suoi cittadini e tutti coloro che sono venuti da fuori un qualcosa di davvero unico e particolare. Se la politica fa il suo lavoro di coordinamento tra Associazioni, commercianti e cittadini e lascia esprimere le eccellenze presenti sul territorio questi sono i risultati. Spiace davvero leggere che un Vicesindaco non capisca che rappresenta tutta la città e non capisca che deve lavorare per tutti gli 83mila abitanti di Busto e non solo per gli elettori della Lega Nord appropriandosi di iniziative di altri, ma vabbè, per fortuna i cittadini sono più intelligenti delle polemiche che lui cerca di alimentare»

Gli organizzatori gongolano: «È la migliore edizione della Street Food Parade che abbiamo mai organizzato – spiega – la location del Museo del tessile si è dimostrata perfetta e capiente a sufficienza per soddisfare un così alto numero di persone». Ottimo successo anche per i due musei presenti che sono rimasti aperti al pubblico: «L’idea di tenere aperto il museo del tessile e quello del ciclismo è stata degli organizzatori ed è stata molto apprezzata dai cittadini».

Un residente ci ha segnalato sporcizia, parcheggi selvaggi e gente che urinava nelle vie adiacenti al parco ma – essendoci stati di persona – possiamo dire che i disagi sono stati piuttosto limitati a confronto del numero di persone che hanno partecipato all’evento. Qualcun’altro si è lamentato di come è stata gestita la coda per la silent disco ma anche in questo caso vale il discorso dell’alto numero di persone presenti.