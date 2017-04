In 600 al Fratello Sole, la danza Hip Hop conquista Busto

busto arsizio varie

Domenica 30 aprile, i giovani talenti della scena Hip Hop provenienti da tutto il Nord Italia si danno appuntamento sul palco del Cinema Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio (già sold out) per dar vita alla seconda tappa di Street Fighters World Tour, il primo evento Italiano di Street Dance ad essere esportato nel mondo.

L’elegante cornice del teatro lombardo si prepara ad ospitare oltre 600 ballerini che per il terzo anno consecutivo si sfideranno a colpi di danza – nella tappa milanese – per aggiudicarsi l’ambita finale al The Week di Cesenatico, uno dei più importanti Urban Festival internazionali che giunge a Luglio 2017 alla sua decima edizione.

La tappa lombarda del tour conferma la sua collaborazione con l’edizione 2017 di Just Flavor, evento nato dalla volontà di celebrare la Street Dance in tutte le sue forme da un’idea di Lino Speranza, – direttore artistico della Street Dance School di Busto Arsizio, una realtà che conta oltre 200 ballerini iscritti che salgono a 3 mila nell’arco degli 11 anni di attività. L’evento, prevede un pomeriggio dedicato a tutti gli appassionati e cultori del genere che vedrà scontrarsi, nelle rispettive categorie, le crew Senior e le Junior under 17 provenienti da oltre 40 scuole di tutto il Nord Italia. L’evento è stato presentato questa mattina alla stampa nella sala giunta di Palazzo Gilardoni alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli e dell’assessore allo Sport e Commercio Stefano Ferrario.

Si parte alle ore 15.00 con le performance delle formazioni provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia che con le loro esibizioni daranno vita ad uno show di street dance a 360°: contest coreografici e battle di freestyle crew vs crew, valutati da una giuria tecnica di esperti del settore, a cui si unisce il “giudizio popolare” del pubblico, vero “ago della bilancia” in casi di parità di punteggio.

Cresce l’attesa soprattutto per lo scontro tra le crew Junior under 17, categoria nata nel 2016 e che in questa secondo anno percorre con le sue 6 tappe in lungo e in largo da Nord a Sud tutto il paese (Puglia, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna e Sicilia) alla ricerca di nuovi e giovani talenti della street dance.

Figlio dell’esperienza internazionale dello Street Fighters World Tour, primo ed unico evento italiano Hip-Hop ad essere esportato nel mondo, il format “Junior” è nato dalla necessità di dare spazio anche ai giovani artisti di talento under 17, capaci di presentare una performance di qualità e di confrontarsi con le migliori realtà nazionali.

Le crew in questa tappa si preparano ad affrontare la grande sfida dello Street Fighters World Tour mettendo in gioco il meglio del proprio talento, stile e disciplina. Percorsi diversi che si incrociano per dare vita ad uno show di qualità, dinamico che li porterà a partecipare ad uno dei più importanti Urban Festival al mondo, il The Week di Cesenatico (FC): evento che quest’anno giunge alla sua decima edizione e che dal 9 al 16 luglio riunirà le migliori crew internazionali portando i più talentuosi ballerini di street dance italiana a un confronto e scambio con il meglio del panorama mondiale.