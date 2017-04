In agriturismo con la bici, Varese leader in Lombardia

mobilità sostenibile bicicletta

Nasce in Lombardia la prima rete italiana degli agriturismi “amici delle due ruote” promossa da Terranostra Campagna Amica di Coldiretti. L’iniziativa, lanciata in occasione del ponte del 25 aprile, coinvolge oltre 80 agriturismi su tutto il territorio regionale che mettono a disposizione gratuitamente attrezzature per la prima assistenza, aree di sosta e mappe del territorio per turisti e viaggiatori che si spostano in moto o bicicletta. Varese la fa da padrona grazie all’imponente rete di piste ciclabili che attraversano la provincia.

“Vogliamo valorizzare gli agriturismi come oasi di accoglienza a tutto tondo – spiega Alessandra Morandi, presidente di Terranostra Lombardia – che rispondono alle nuove esigenze dei visitatori con servizi originali, che si aggiungono a quelli classici della ristorazione e dell’alloggio”. In particolare – spiega la Coldiretti Lombardia – questa rete offre, non solo agli ospiti ma anche a tutti i viaggiatori che si trovano nei pressi delle strutture aderenti, la possibilità di godere liberamente di alcuni servizi pensati per le due ruote: dalla disponibilità di attrezzature per il primo intervento in caso di guasti, alla presenza di zone parcheggio e di deposito dove lasciare bici, moto, caschi e tute, fino alla possibilità di consultare mappe con i percorsi naturalistici e le attrazioni del territorio. “In futuro – continua Alessandra Morandi – vorremmo lanciare iniziative simili per le strutture pet friendly e le ippovie”.

I numeri sono in continua evoluzione – precisa la Coldiretti Lombardia – ma attualmente gli 81 agriturismi che aderiscono alla rete degli “amici delle due ruote” sono così suddivisi nelle varie province: 17 a Varese, 14 a Brescia, 13 a Sondrio, 8 a Mantova, 7 a Pavia, 6 a Milano, 6 a Bergamo, 4 a Cremona, 3 a Como, 2 a Lodi, 1 a Monza e Brianza. Sul sito internet www.lombardia.terranostra.it, grazie all’apposito motore di ricerca, è possibile individuare tutte le strutture che aderiscono all’iniziativa.

Chi fa il ponte

Più di un italiano su cinque (21%) ha scelto di fare il ponte anche prendendo un giorno di ferie in occasione della Festa della Liberazione per riposare a casa o con amici, distrarsi con gite in giornata ma anche approfittare per fare una breve vacanza. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ che evidenzia l’impatto sui comportamenti del calendario favorevole e delle previsioni meteo positive.

Gli italiani

Circa 7,5 milioni di italiani hanno deciso di trascorrere qualche giorno fuori casa ma a condizionare la scelta delle mete sono certamente – sottolinea la Coldiretti – il poco tempo disponibile, l’andamento climatico ed anche le preoccupazioni relative ai recenti eventi di terrorismo a livello internazionale che hanno spinto a rinunciare, anche all’ultimo momento, a destinazioni estere generalmente molto ambite in questo periodo dell’anno, al mare ma anche nelle grandi capitali europee.

Più di nove vacanzieri su dieci hanno deciso di restare in Italia con la maggioranza che ha scelto località di mare, ma gettonate sono anche la montagna e la campagna. Una tendenza, quest’ultima, favorita sicuramente anche dalla voglia di molti di stare lontano dai luoghi affollati e più pericolosi.

Gli stranieri

Sono 1,2 milioni gli italiani e gli stranieri che – rileva la Coldiretti – hanno scelto di sedersi a tavola in agriturismo durante il lungo ponte per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alla comodità garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna.