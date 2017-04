In fiamme il capanno per il barbecue: bruciano anche due piante

Un capanno in una piccola area boschiva utilizzato probabilmente per fare grigliate con gli amici è stato protagonista di un violento incendio scoppiato nella notte tra venerdì e sabato in via Cascina del Soccorso.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che percorrendo via Per Uboldo hanno visto le fiamme che avvolgevano non solo il capanno ma anche le piante che lo circondavano. Immediata la chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco che ha fatto accorrere i pompieri del distaccamento di Saronno.

I pompieri hanno domato le fiamme, fortunatamente la struttura era vuota al momento in cui è partito l’incendio, mentre i carabinieri hanno rintracciato il proprietario per allertarlo dell’accaduto. Sono stati effettuati anche i rilievi per risalire alle cause dell’incendio che ha reso inutilizzabile il capannone, bruciato completamente lo spazio barbecue ed anche un paio di piante.